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В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального «двойника» Путина

СПбГУ: виртуального двойника Путина создал студент с высокими оценками

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«Газета.Ru»

Один из студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) действительно является виртуальным «двойником» Владимира Путина, который в ходе прямой линии задал вопрос президенту России. Об этом в СПбГУ рассказали агентству РИА Новости.

«Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект», — заявили в СПбГУ.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам года, президенту поступил вопрос от человека, который с помощью ИИ сгенерировал изображение Путина. Он поинтересовался, есть ли у президента двойники.

Ведущая мероприятия Екатерина Березовская отметила, что обратившийся к президенту человек не представился. Подпись под его изображением гласила «студент СПбГУ». Глава государства, отвечая на вопрос виртуального «двойника», заявил, что это его первый двойник.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о двойниках главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую прямую линию.

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Прямая линия Путина — 2023
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