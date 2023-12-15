Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киев несколько месяцев просит у США снятые с вооружения вертолеты

Times: переговоры о передаче Киеву списанных вертолетов США застопорились

close
100%
US Navy/Global Look Press

Киев несколько месяцев просил у Вашингтона снятые с вооружения в США вертолеты AH-1Z Viper, но переговоры застопорились. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на слова украинского полковника из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрия Кулькевича.

«Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев о предоставлении 16-24 вертолетов», — сказал он.

Однако переговоры застопорились из-за обсуждения нового финансирования для Украины в американском конгрессе.

Кулькевич сообщил, что Киев не просил у США вертолеты Apache, поскольку чем сложнее системы летательного аппарата, тем больше времени необходимо для переобучения. Издание отмечают, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены летать на вертолетах, собранных в 1960-70-х годах.

Украина продолжает рассчитывать на увеличение военной помощи от США и ЕС. 3 декабря генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в беседе с телеканалом CNN заявил, что если Украина проиграет в конфликте с РФ, то в будущем «проблем будет гораздо больше» не только у Киева, но и у Европы и США.

За несколько дней до этого, Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) нарастить военную помощь Украине и представить ей «продвинутые» гарантии безопасности.

Ранее страны ЕС не смогли договориться о новой военной помощи Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами