Киев несколько месяцев просил у Вашингтона снятые с вооружения в США вертолеты AH-1Z Viper, но переговоры застопорились. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на слова украинского полковника из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрия Кулькевича.

«Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев о предоставлении 16-24 вертолетов», — сказал он.

Однако переговоры застопорились из-за обсуждения нового финансирования для Украины в американском конгрессе.

Кулькевич сообщил, что Киев не просил у США вертолеты Apache, поскольку чем сложнее системы летательного аппарата, тем больше времени необходимо для переобучения. Издание отмечают, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены летать на вертолетах, собранных в 1960-70-х годах.

Украина продолжает рассчитывать на увеличение военной помощи от США и ЕС. 3 декабря генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в беседе с телеканалом CNN заявил, что если Украина проиграет в конфликте с РФ, то в будущем «проблем будет гораздо больше» не только у Киева, но и у Европы и США.

За несколько дней до этого, Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) нарастить военную помощь Украине и представить ей «продвинутые» гарантии безопасности.

Ранее страны ЕС не смогли договориться о новой военной помощи Украине.