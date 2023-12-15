Кремль назвал Венгрию достаточно независимой страной

Венгрия является достаточно независимой страной, чтобы отстаивать свои собственные интересы, российская сторона внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в Европейском союзе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Венгрии есть свои интересы. Венгрия в отличие от многих других стран Европы твердо свои интересы отстаивает, что, кстати говоря, нам импонирует», — сказал он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления премьер-министра Виктор Орбана.

Песков подчеркнул, что не нужно думать, что Венгрия и ряд других государств, отстаивающих свои интересы, пророссийские.

«Они не пророссийские, они просто сознательные, достаточно независимые, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Наверное, все-таки дело Евросоюза, отношения Венгрии с Еврокомиссией — это не наше дело», — добавил представитель Кремля.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт сможет остановить прием Украины в Европейский союз при необходимости, голосование по этому вопросу будет еще не раз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.