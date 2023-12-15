В Белоруссии раскрыли внешнеполитическую стратегию Москвы и Минска

Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и взаимодействие с глобальным Югом и Востоком, речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом, выступая на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и РФ, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, его слова передает агентство БелТА.

«Беларусь и Россия видят укрепление новых центров силы на глобальном Юге и Востоке, их возрастающую роль на международной арене, их готовность вносить свой вклад в формирование более справедливой мировой повестки, отстаивать свои национальные интересы, требуя элементарного уважения к собственному пути развития», — заявил Алейник.

По словам главы белорусского МИД, в этой связи сейчас «ясно ощущается» потребность в «координации нашего сотрудничества с дружественными странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна».

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