Нидерланды увеличили военную поддержку Украины

Нидерланды с октября увеличили военную поддержку Украине на 550 млн евро. Об этом сообщило РИА Новости.

В основном деньги пойдут на военное снаряжение, отметили в Минобороны Нидерландов. Общая сумма помощи Украине составила более 2,6 млрд евро, отметили в оборонном ведомстве.

За последние два месяца Нидерланды поставили Киеву боевые машины, системы противовоздушной обороны (ПВО), вооружения, боеприпасы, беспилотники, оборудование для разминирования, полевые госпитали, палатки и медикаменты. Также были Украине передали запасные части к различным типам систем вооружений и транспортных средств.

С начала российской спецоперации Нидерланды поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1, 196 боевых машин пехоты YPR, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют предоставить Украине 14 немецких танков Leopard 2. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отмечала, что в 2024 году Киеву собираются передать истребители F-16.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан оценил выделение денег Украине из бюджета ЕС.