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Издательство АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*

АСТ приостановило отгрузки и выпуск книг Акунина и Быкова до прояснения ситуации

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Максим Блинов/РИА Новости

Издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщил генеральный директор АСТ Павел Гришков.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — говорится в заявлении Гришкова.

11 декабря писатель Дмитрий Быков попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. В ходе разговора якобы Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан.

13 декабря схожая ситуация произошла с писателем Борисом Акуниным. В разговоре с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским, Акунин заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слова Быкова об отсутствии претензий к Украине.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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