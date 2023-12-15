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КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России

КПРФ рекомендовала выдвинуть на выборы президента России Зюганова и Левченко

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года, председателя партии Геннадия Зюганова и депутата Государственной думы Сергея Левченко. Об этом сообщил руководитель фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин в своем Telegram-канале.

«Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента Российской Федерации», — сказал он.

По словам Зубрилина, голосование состоялось после обсуждения кандидатур.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил уверенность в результатах голосования на выборах президента России. По его мнению, мир сейчас находится «в сложной точке общественного развития», поэтому важно, чтобы в такой период во главе государства стоял «мощный политик с колоссальным опытом». Медведев не сомневается в победе Владимира Путина.

Ранее стало известно, какая сумма поступила в ЦИК для проведения выборов президента России.

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