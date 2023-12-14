Стали известны подробности о внезапной поездке Зеленского в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Германию встретился с американскими генералами. Переговоры прошли на военной базе в городе Висбадене, написал заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Согласно данным издания, в ближайшее время украинский лидер должен вернуться в Киев. Как рассказал журналист, глава государства не планирует проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провел там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины», — уточнил Ронцхаймер.

Также он добавил, что украинский президент не сможет встретиться с Шольцем из-за отсутствия последнего в стране. В данный момент немецкий канцлер принимает участие в саммите Европейского союза (ЕС), который проходит в Брюсселе.

Вечером 14 декабря издание Frankfurter Rundschau сообщило, что Зеленский прибыл в ФРГ с необъявленным заранее визитом. Как отмечалось в материале, самолет главы государства приземлился во Франкфурте-на-Майне.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что региональное содружество решило начать переговоры о вступлении Украины в организацию.