Кэмерон рассказал, что в его доме жила семья беженцев с Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья беженцев с Украины, сообщает телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос об участии Лондона в восстановлении Украины, он отметил, что культурные связи между двумя странами продолжают расти.



«Тот факт, что так много человек, и я в их числе, приняли украинские семьи у себя дома, — это огромная возможность сильно сблизиться с одной из крупнейших европейских стран, которая, я не сомневаюсь, однажды станет очень успешной», — заявил Кэмерон.

Ранее сообщалось, что действующий министр обороны Великобритании Грант Шаппс, будучи на должности министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, около года предоставлял комнату своего старшего сына троим беженцам с Украины и их собаке.

До этого стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы могут остаться без жилья в Великобритании.