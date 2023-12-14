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В конгрессе США оценили визит Зеленского в Вашингтон

Сенатор Грэм: визит Зеленского в США не поспособствовал выделению помощи

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Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не поспособствовал достижению договоренностей между администрацией Джо Байдена и конгрессом США по выделению помощи Киеву. Об этом он сообщил в разговоре с обозревателем издания The Washington Post Джошем Рогином.

По словам Грэма, приезд Зеленского в Соединенные Штаты «не помог», а администрация Белого дома поставила его в невыгодное положение. Зеленского втянули во внутриполитическую межпартийную борьбу, констатировал сенатор.

Как следует из текста, Грэм объяснил Зеленскому, что, с точки зрения республиканцев, для выделения помощи Украине необходимо согласовать меры по укреплению южной границы США, на что тот «просто кивнул, не говоря ни слова».

«Его визит в Вашингтон с целью лоббирования в пользу выделения США помощи оказался безрезультатным. Хотя он встретился с рядом лидеров республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, ему не удалось переубедить республиканцев в том, что любая помощь Украине должна быть увязана с серьезным изменением политики относительно иммиграции», — говорится в тексте.

До этого обозреватель агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что украинские вооруженные силы смогут продержаться еще один год в условиях сокращения помощи, предоставляемой со стороны Запада, после этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.

Ранее в США отметили переключение внимания Зеленского на Европу.

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