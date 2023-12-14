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Глава ЛНР Пасечник оценил возможный визит Путина в Луганск

Глава ЛНР Пасечник назвал огромным событием возможную поездку Путина в Луганск

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Возможный визит российского президента Владимира Путина в Луганск станет огромным событием для всех жителей региона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Глава государства 14 декабря провел пресс-конференцию по итогам года, в ходе которой его пригласили в Луганск. При этом президент РФ указал, что с удовольствием приедет в город.

«Присоединяюсь и приглашаю Владимира Владимировича к нам в гости! Его приезд станет огромным событием для всех жителей Луганской народной республики», — подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что жители региона уважают российского лидера как главу большого государства и настоящего патриота. Также глава республики выразил Путину благодарность за возвращение этих территорий в РФ.

По словам Пасечника, президенту обязательно будет что посмотреть в населенном пункте. В частности, он может ознакомиться с достижениями ЛНР в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Глава государства в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» сообщил, что уже имел возможность посетить Луганск. Однако, как сказал президент, его визит был очень «незаметным».

Ранее Путин рассказал, сколько бюджетных средств правительство РФ выделяет на развитие новых регионов страны.

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