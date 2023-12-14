Зеленский прибыл в Германию с внезапным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом, пишет издание Frankfurter Rundschau.

По данным издания, президент Украины прилетел во Франкфурт-на-Майне. Из-за визита президента во всем регионе предприняли повышенные меры безопасности, ряд дорог перекрыли.

Сообщается, что по прибытии украинский лидер направился в Висбаден, к американскому штабу военной помощи Украине.

13 декабря Зеленский встретился с королем Норвегии Гаральдом V. Президент выразил отдельную благодарность Норвегии за начало в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

10 декабря украинский президент посетил Аргентину, где прошла церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

Ранее в НАТО заявили, что Украина перестает быть в центре внимания Запада.