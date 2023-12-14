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В Ирландии заявили, что решения по Украине на саммите ЕС станут сигналом для США

Премьер Ирландии Варадкар: решения по Украине на саммите ЕС будут сигналом США

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что решения, которые будут приняты на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе по Украине, станут сигналом для Соединенных Штатов в дальнейшей поддержке Киева. Его слова приводит «Европейская правда».

Он заявил, что в «идеальном варианте» Евросоюзу необходимо принять решение о финансировании Киева в объеме €50 млрд, а также дать зеленый свет по вступлению страны в политическое объединение.

«Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не удержится без поддержки Евросоюза и США…» – заявил Варадкар.

Премьер Ирландии подчеркнул, что в случае прекращения поддержки победу в конфликте одержит Россия. Он также отметил, что не хочет представлять последствия такого развития событий.

До этого глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что на взгляд Вашингтона, Европейскому союзу следует скорее договориться о финансовой поддержке Киева на следующий год.

По словам Миллера, США и Евросоюз решительно выступают на стороне Киева. Кроме того, такую поддержку сейчас необходимо активизировать. Миллер подчеркнул, что это жизненно важно для национальной безопасности США и ее европейских союзников. Он отметил, что Вашингтон ценит постоянную финансовую поддержку Европейским союзом Украины и надеется, что ЕС сможет быстро договориться по финансированию Киева на 2024 год и на последующий период времени.

Ранее Зеленский не исключил, что саммит ЕС плохо кончится для Украины.

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