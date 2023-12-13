ХАМАС приветствовал резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствует принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя боевиков Иззата ар-Ришка.

По его словам, ХАМАС призывает государства оказать давление на Израиль с тем, чтобы он соблюдал резолюцию ГА ООН и прекратил «агрессию, геноцид и этнические чистки в отношении палестинского народа».

Генассамблея ООН проголосовала 12 декабря за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Поддержали документ 153 государства, в том числе Российская Федерация. Против выступили 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, среди них Великобритания, Германия и Украина.

Чуть ранее посол Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур назвал историческим моментом то, что подавляющее большинство поддержали гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.

Тем временем постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН отклонила предложенную США поправку к резолюции по ситуации в секторе Газа.