Политолог объяснила, почему Путин отверг возможность второй волны мобилизации

Частичная мобилизация в 2022 году в России стала «серьезной точкой социальной напряженности», а также вскрыла многие проблемы в этой сфере, считает политолог Анна Богачева. Вторую волну мобилизации заменили привлечением на службу в зону проведения военной спецоперации добровольцев, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«Сейчас, спустя время, уже можно сказать, что [мобилизация] вскрыла многие несовершенные процессы как в управлении армии, так и в ее обеспечении. Несовершенства пришлось преодолевать в рабочем режиме, опытным путем», — отметила эксперт.

За прошедший год, по ее мнению, военная инфраструктура серьезно изменилась, и вместо второй волны мобилизации был сделан упор на дополнительное привлечение добровольцев.

«Дополнительное финансирование, высокий уровень сознательности граждан, управленческие и кадровые решения внутри армии — это все уберегло государство от второй волны», — убеждена Богачева.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Путин отверг возможность объявления в стране второй волны мобилизации, подчеркнув, что в этом нет необходимости. По его словам, в зоне проведения спецоперации сейчас находятся 244 тыс. мобилизованных.

Ранее Путин также предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества».