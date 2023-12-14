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Политолог объяснила, почему Путин отверг возможность второй волны мобилизации

Политолог Богачева: вторую волну мобилизации заменили привлечением добровольцев

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Илья Питалев/РИА Новости

Частичная мобилизация в 2022 году в России стала «серьезной точкой социальной напряженности», а также вскрыла многие проблемы в этой сфере, считает политолог Анна Богачева. Вторую волну мобилизации заменили привлечением на службу в зону проведения военной спецоперации добровольцев, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«Сейчас, спустя время, уже можно сказать, что [мобилизация] вскрыла многие несовершенные процессы как в управлении армии, так и в ее обеспечении. Несовершенства пришлось преодолевать в рабочем режиме, опытным путем», — отметила эксперт.

За прошедший год, по ее мнению, военная инфраструктура серьезно изменилась, и вместо второй волны мобилизации был сделан упор на дополнительное привлечение добровольцев.

«Дополнительное финансирование, высокий уровень сознательности граждан, управленческие и кадровые решения внутри армии — это все уберегло государство от второй волны», — убеждена Богачева.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Путин отверг возможность объявления в стране второй волны мобилизации, подчеркнув, что в этом нет необходимости. По его словам, в зоне проведения спецоперации сейчас находятся 244 тыс. мобилизованных.

Ранее Путин также предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества».

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