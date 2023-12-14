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В конгрессе США заявили, что движутся к импичменту Байдена

Сенатор Дональдс заявил о множестве доказательств для импичмента Байдену

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Elizabeth Frantz/Reuters

Член палаты представителей, республиканец от штата Флорида Байрон Дональдс заявил, что существует «множество доказательств», которые могут привести к импичменту президента Байдена. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN.

«Я думаю, здесь есть много доказательств. Мы собираемся все это связать…. Итак, я думаю, что вполне вероятно, что мы движемся к импичменту, но мы не хотим забегать вперед. Мы хотим, чтобы доказательства говорили сами за себя», — заявил Дональдс.

13 декабря республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

До этого Комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее Байден счел «политическим трюком» расследование об импичменте.

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