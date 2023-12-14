Байден счел «политическим трюком» расследование об импичменте

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что проводимое в отношении него расследование об импичменте — это «политический трюк» республиканцев. Об этом сообщил ТАСС.

Он упрекнул конгрессменов, что вместо того, чтобы сделать что-либо для улучшения жизни американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью.

«<…> они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк», — уточнили в письменном заявлении американского президента.

По словам Байдена, трюк, как признают «даже республиканцы в конгрессе», не подкреплен фактами.

До этого стало известно, что в США могут провести расследование по импичменту Байдена.

13 декабря республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.