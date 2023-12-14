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Оппозиционного депутата Рады Шуфрича оставили под стражей до 9 февраля

Суд в Киеве оставил под стражей оппозиционного депутата Шуфрича до 9 февраля

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РИА «Новости»

Суд в Киеве постановил оставить под стражей оппозиционного депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, обвиняемого властями страны в госизмене, до 9 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката политика Александра Тананакина.

«Печерский суд Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Нестору Шуфричу до 9 февраля», — говорится в сообщении издания.

15 сентября Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом ему не предоставили возможность внести залог.

По данным властей, чиновник якобы тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ РФ, а в его задачи входит «координация российской агентуры» на Украине.

До этого Шуфрича сняли с поста руководителя комитета Рады.

Ранее против депутата Верховной рады Украины завершили расследование о служебном подлоге.

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