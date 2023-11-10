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Против депутата Верховной рады Украины завершили расследование о служебном подлоге

«Страна.ua»: на Украине завершено расследование против депутата Дубинского

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела о служебном подлоге против депутата Рады Александра Дубинского. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении нардепа, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.

Издание подчеркивает, что дело будет направлено в суд после ознакомления с материалами уголовного производства.

До этого стало известно, что Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Соответствующую меру пресечения парламентарию 6 ноября избрал Печерский районный суд Киева.

Согласно информации СМИ, законодатель сможет выходить из дома только в двух случаях — для получения медицинской помощи и в момент объявления воздушной тревоги. Сам парламентарий не исключил, что начало расследования является попыткой предотвратить дальнейшую критику в отношении правительства Украины.

1 ноября Дубинский в своем Telegram-канале написал, что действующий украинский президент Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы государства «позорит страну на весь мир».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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