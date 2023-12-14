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Маск оценил положение ВСУ на поле боя

Маск: Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американский миллиардер, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X сообщил, что Вооруженные силы Украины должны были перейти к обороне, но страны Запада заставили их провести контрнаступление.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, <...> но Запад настойчиво заставлял наступать», — написал он.

По мнению бизнесмена, «тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери», что и случилось с украинской армией.

Как утверждает предприниматель, Вооруженные силы России теперь давят на ВСУ повсюду и забирают под свой контроль новые территории.

Некоторое время назад Маск не исключил, что украинские власти могут потерять контроль над Одессой и Харьковом в случае отказа от мирных переговоров с Москвой.

Ранее Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина.

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