Маск оценил положение ВСУ на поле боя

Американский миллиардер, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X сообщил, что Вооруженные силы Украины должны были перейти к обороне, но страны Запада заставили их провести контрнаступление.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, <...> но Запад настойчиво заставлял наступать», — написал он.

По мнению бизнесмена, «тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери», что и случилось с украинской армией.

Как утверждает предприниматель, Вооруженные силы России теперь давят на ВСУ повсюду и забирают под свой контроль новые территории.

Некоторое время назад Маск не исключил, что украинские власти могут потерять контроль над Одессой и Харьковом в случае отказа от мирных переговоров с Москвой.

Ранее Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина.