Лукашенко раскрыл, к чему стремится НАТО на постсоветском пространстве

Дезинтеграция постсоветского пространства является одной из основных задач разведсообщества НАТО, Запад желает «вбить клин» в добрососедские отношения стран региона. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Как мне докладывают (может быть, у вас другая информация), одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников — дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что на данный момент «мир погружается в хаос», и в таких условиях возрастает роль специальных служб.

До этого председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что страны Запада хотят дискредитировать выборы в белорусский парламент и дестабилизировать обстановку в стране.

Ранее в КГБ Белоруссии a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/12/13/21916243.shtml»>заявили о визите сотрудников ЦРУ в Минск.