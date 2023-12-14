В ЕС намерены одобрить €50 млрд для Украины, несмотря на позицию Венгрии

Лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии заблокировать это решение. Об этом сообщил в интервью Reuters еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

ЕС планирует внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Украины.

По словам Хана, это весной США попросили ЕС, чтобы страны союза возглавили долгосрочную поддержку Украины, это сподвигло бы палату представителей и сенат сделать что-то подобное.

Еврокомиссар высказал мнение, что Венгрия по итогу согласится, поскольку это касается и ее собственных интересов. Страна заинтересована в том, чтобы получить больше денег от Евросоюза для укрепления своих границ от нелегальных мигрантов. В проекте бюджета, помимо €50 млрд для Украины, предусмотрены дополнительные €15 млрд для венгерского государства, пишет Reuters.

Хан добавил, что этот пакет помощи не только для Украины, но и для защиты и поддержки границ таких стран, как Турция, «сегодняшних друзей Венгрии». Парламентарий подчеркнул, что если не удастся договориться с Будапештом, то у Еврокомиссии есть «план B».

13 декабря Европейская комиссия пообещала выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в прошлом году денег. Средства для страны были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.