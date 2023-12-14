Рейтинг японского кабмина упал до самых низких показателей за 11 лет

Рейтинг кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды в декабре упал до 17,1%, это стало худшим показателем с тех пор, как правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) вернулась к власти в декабре 2012 года. Об этом говорится в опросе японского информационного агентства Jiji Press.

«Согласно декабрьскому опросу общественного мнения, проведенному Jiji Press с 8 по 11 декабря, рейтинг одобрения кабинета Кисида снизился на 4,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 17,1%, что стало результатом опроса, проведенного после возвращения Либерально-демократической партии к власти в декабре 2012 года. Это знаменует собой новый минимум», — говорится в результатах опроса.

Это первый случай, когда общественное одобрение упало ниже 20% с сентября 2009 года, когда кабинет тогдашнего премьер-министра Таро Асо получил поддержку 13,4%.

До этого сообщалось, что правительство Японии может уйти в отставку из-за громкого политического скандала.

Ранее в офисе экс-замминистра юстиции Японии прошли обыски.