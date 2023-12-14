Рамасвами потребовал от властей США обещание, что Украина не войдет в НАТО

Претендент на пост президента США бизнесмен Вивек Рамасвами призвал американские власти пообещать, что Украина не войдет в НАТО. Такое заявление политик сделал на встрече с избирателями, которую транслировал телеканал CNN.

По его словам, Вашингтон должен дать «твердое обязательство», что НАТО не примет Украину в альянс. Рамасвами предложил «разумную сделку», которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины.

«Я не думаю, что этот конфликт продвигает наши интересы», — подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что на поддержку Киева тратят $200 млрд, которые лучше было бы правильнее использовать для защиты американских границ. По мнению кандидата в президенты, конфликт на Украине «увеличивает риск третьей мировой войны», толкая Россию «в руки Китая».

До этого Рамасвами предрек потерю Украине восточных регионов.

Накануне в США заявили, что участие в борьбе за Крым приведет к мировой войне.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.