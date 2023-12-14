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Израильский дипломат сочла невозможным создание палестинского государства

Посол Израиля Хотовели отвергла идею о создании палестинского государства в Газе

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Mohammed Salem/Reuters

После окончания боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства. Об этом израильский посол в Лондоне Ципи Хотовели заявила британскому телеканалу Sky News.

«Ответ — совершенно точно нет», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, а — «от реки до моря».

В 90-х годах ХХ века израильтяне и палестинцы заключили несколько соглашений, которые известны как «Осло-1» и «Осло-2». В соответствии с документами была учреждена Палестинская национальная администрация.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел очевидным получение палестинцами своего государства. Представитель Кремля обратил внимание на соответствующее решение Совета Безопасности ООН. По словам Пескова, к обострению привели попытки монополизировать процесс урегулирования ситуации в зоне конфликта со стороны США.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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