Финляндия открыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией

Власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

14 декабря начнется движение через пункты пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала». Решение об этом было принято на заседании кабинета министров Финляндии. Оба КПП будут открыты на один месяц, до 14 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что компания Lux Express с четверга, 14 декабря, запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга. При этом во время новогодних праздников число рейсов будет увеличено — 2 января их будет четыре в каждую сторону, а с 3 января — по пять.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки откроют на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта, работу которых приостановили из-за наплыва мигрантов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.