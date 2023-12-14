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Конгрессмен обратился к Байдену с призывом поддержать прекращение огня в Газе

Сенатор Сандерс призвал Байдена поддержать прекращение огня в секторе Газа

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Reuters

Американский сенатор Берни Сандерс призвал президента США Джо Байдена поддержать резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости.

Конгрессмен уточнил, что у Израиля есть право на самозащиту, но нет права на уничтожение палестинцев. Сандерс обратил внимание, что попросил Байдена «поддержать резолюцию ООН», которая предусматривает прекращение огня по гуманитарным соображениям.

Кроме того, Сандерс попросил президента США не давать $10 млрд правительству Биньямина Нетаньяху для продолжения военной стратегии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел очевидным получение палестинцами своего государства. По его мнению, без этого урегулирование ближневосточного конфликта невозможно. Песков призвал задуматься, как решать гуманитарную катастрофу в Газе, где более 2 млн человек находятся в нечеловеческих условиях.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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