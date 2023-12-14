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В Госдепартаменте США заявили, что ЕС нужно скорее решить вопрос о поддержке Украины

Госдепартамент США призвал ЕС скорее решить вопрос с поддержкой Украины

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Shannon Stapleton/Reuters

Глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что на взгляд Вашингтона, Европейскому союзу следует скорее договориться о финансовой поддержке Киева на следующий год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление чиновника на регулярном брифинге.

По словам Миллера, США и Евросоюз решительно выступают на стороне Киева. Кроме того, такую поддержку сейчас необходимо активизировать. Миллер подчеркнул, что это жизненно важно для национальной безопасности США и ее европейских союзников. Он отметил, что Вашингтон ценит постоянную финансовую поддержку Европейским союзом Украины и надеется, что ЕС сможет быстро договориться по финансированию Киева на 2024 год и на последующий период времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США поняли, что Украина их обманула насчет победы на фронте.

До этого сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун заявил, что конфликт на Украине может перерасти в проблему Североатлантического альянса, если Вооруженные силы Украины потерпят окончательное поражение.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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