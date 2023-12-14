В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи

Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что депутату назначили финансовое наказание. В польском сегменте интернета объявили сбор денег для Брауна. Организаторы рассчитывают собрать 50 тыс. злотых ($12,5 тыс.) за 90 дней. За несколько часов в сборе поучаствовало 1883 человека, которые в общей сложности передали на помощь депутату 73 163 злотых (порядка $18,3 тыс.).

В публикации отмечается, что сбор был заблокирован администрацией платформы Zrzutka, на которой он проводился. В заявлении портал подчеркнул, что по его правилам «недопустимо организовывать сборы, связанные с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц».

До этого стало известно, что прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя.

Ранее в Польше заявили о необходимости бороться с «бандеризацией» страны.