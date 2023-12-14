Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи

В Польше для затушившего ханукальные свечи депутата собрали $18,3 тыс.

close
100%
Slawomir Kaminski/Reuters

Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что депутату назначили финансовое наказание. В польском сегменте интернета объявили сбор денег для Брауна. Организаторы рассчитывают собрать 50 тыс. злотых ($12,5 тыс.) за 90 дней. За несколько часов в сборе поучаствовало 1883 человека, которые в общей сложности передали на помощь депутату 73 163 злотых (порядка $18,3 тыс.).

В публикации отмечается, что сбор был заблокирован администрацией платформы Zrzutka, на которой он проводился. В заявлении портал подчеркнул, что по его правилам «недопустимо организовывать сборы, связанные с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц».

До этого стало известно, что прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя.

Ранее в Польше заявили о необходимости бороться с «бандеризацией» страны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами