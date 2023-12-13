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Названо число поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Свыше двух миллионов вопросов от россиян поступило к прямой линии Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Свыше двух миллионов вопросов от россиян поступило к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

По его информации, всего поступило 2 061 772 вопроса.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые звонят на прямую линию, выражают слова поддержки Путину.

До этого Песков подтвердил, что на прямой линии с Путиным будут ведущие, как и на предыдущих мероприятиях такого формата.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.

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Прямая линия Путина — 2023
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