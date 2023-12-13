В США заявили, что утечки Пентагона отсрочили контрнаступление ВСУ

Утечки Пентагона «помогли» Киеву отсрочить контрнаступление, которое и так было задержано из-за того, что Украина ожидала больших объемов вооружения, сообщает The Washington Post со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

«Утечки сыграли по крайней мере небольшую роль в задержке начала контрнаступления, которое уже было приостановлено, поскольку Украина ждала новых западных вооружений», — сказала Стефанишина.

13 декабря The Washington Post писал, что политики США «пришли в ярость», когда узнали об утечке секретных документов, содержащих их оценки и опасения по поводу развития ситуации на Украине.

В этот же день эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан заявил, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать.

Также 13 декабря издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что у союзников Украины нет необходимого оборудования и вооружения для начала нового контрнаступления.

Ранее сообщалось, что американский генерал рассмеялся после просьбы поставить F-16 Украине.