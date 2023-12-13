Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Норвегии Гаральдом V. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Благодарю норвежский народ, правительство и парламент за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране», — говорится в сообщении.

Также в посте Зеленский выразил отдельную благодарность Норвегии за начало в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

10 декабря украинский президент Владимир Зеленский посетил Аргентину, где прошла церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что заявления Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины в этом году не сдали ни одного населенного пункта, являются попыткой обмануть западных спонсоров, чтобы получить новое финансирование.

Ранее Зеленский попросил у США больше ЗРК Patriot.