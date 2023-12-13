Медведев: сильные люди выберут не карьеру, а страну

Сильные люди выберут родину, а не работу, так как Россия останется, а карьера закончится. Такое заявление на дискуссионной площадке «Будущее России» сделал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Каждый из нас строит свою карьеру. Это нормально, мы же все живые люди с амбициями. Но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну. Потому что любая карьера завершится, а наша великая Россия останется. Будем ее достойны», — сказал Медведев.

13 декабря Медведев заявил, что бойцы специальной военной операции (СВО), а также все те, кто помогает им в тылу, формируют будущее России.

Также сегодня Медведев заявил, что страны Запада, в прошлом колонизировавшие Африку, раздражены из-за укрепления взаимоотношений России и африканских стран.

Ранее Медведев не исключил развала Евросоюза.