Посол Израиля в ООН обнародовал номер телефона главы ХАМАС

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он на заседании организации демонстративно поднял плакат с номером телефона центрального офиса радикального движения ХАМАС.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала 12 декабря за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

За резолюцию о прекращении огня в Газе в Генассамблее ООН проголосовали 153 страны, 10 выступили против, 23 воздержались. Против резолюции выступили США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай и Папуа — Новая Гвинея.

«Для прекращения огня наберите: +970599373765. Спросите Яхью Синвара», — написано на поднятом плакате, на котором изображено лицо лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

После этого посол Израиля заявил, что к полному прекращению огня сможет привести решение ХАМАС сложить оружие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ не приемлет терроризм, но считает, что реакция на его проявления должна быть пропорциональной.