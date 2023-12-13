Евродепутат назвала абсурдным прием Украины в ЕС в условиях конфликта

Евродепутат Франческа Донато в беседе с ТАСС заявила, что в сегодняшних условиях прием Украины в ЕС является абсурдным и большинство ее коллег по Европарламенту и национальные правительства согласны с этим.

«Абсурдно говорить о приеме Украины в ЕС, как и в НАТО, пока идет конфликт», — сказала она.

По словам Донато, большая часть Европарламента не заинтересована в приеме Украины, но линию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разделяют главы основных фракций, составляющие большинство, поэтому евродепутаты вынуждены ей следовать.

Евродепутат пояснила, что основные опасения вызывает то, что Украина является «страной экономического краха». Из этого следует, что в случае вступления страны в содружество Евросоюз будет оплачивать расходы Украины из общего бюджета, что затруднительно для национальных бюджетов. По этой же причине пробуксовывает весь процесс расширения ЕС, в том числе за счет приема Балканских государств.

23 июня 2022 года Украине и Молдавии на саммите ЕС предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также чиновники решили «признать европейскую перспективу Грузии». При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит провести важные реформы, чтобы продвинуться дальше на пути вступления в ЕС.

В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Грузии статус страны-кандидата.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.