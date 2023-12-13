Почти половина жителей прифронтовых регионов Украины выступили за заключение мира и отказ от занимаемых Россией территорий с гарантиями безопасности от Запада. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, на юге страны 46% опрошенных украинцев согласны на прекращение военного конфликта, на востоке — 47%. Всего этот показатель по Украине составляет 32%.

При этом большинство респондентов — 58% — высказались за продолжение боевых действий, даже если Запад существенно сократит поддержку украинского государства и есть риск лишиться новых территорий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что без американской помощи Вооруженным силам Украины придется сдать территории российским военным.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что «хозяева» Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.