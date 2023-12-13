Экс-депутат Власов заявил, что узнал об исключении из ЛДПР «из третьих рук»

Бывший депутат Госдумы Василий Власов сообщил о своем исключении из ЛДПР за предательство интересов партии. В разговоре с «Газетой.Ru» политик заявил, что ему не раскрыли конкретных причин исключения. О решении однопартийцев Власов узнал «через третьи руки».

«Никаких писем, приглашений мне не приходило. Я думал, что хотя бы такого уровня вопрос будет обсуждаться на Высшем совете или на съезде. Но он обсуждался в местном отделении. Специально это все сделали тихо, спокойно, без привлечения лишнего внимания. Мне самому интересно, какие интересы ЛДПР я предал. Я всегда жестче всех отстаивал позицию ЛДПР, всегда поддерживал партию и Владимира Жириновского. Несмотря на то, что Слуцкий был председателем партии, публично я нигде о нем плохих вещей не говорил», — сказал Власов.

Политик связал свое исключение с попыткой «разобраться с оппонентами внутри партии». Он напомнил, что до этого из ЛДПР был исключен другой экс-депутат Госдумы Александр Шерин, который выдвигал себя на пост председателя партии.

«Я озвучил с трибуны Государственной думы, что Владимир Вольфович [Жириновский] меня хотел видеть руководителем фракции в случае, если его не станет. Это естественно Леонида [Слуцкого] задевает. Владимир Вольфович оставил партию-конфетку — готовую к выборам, с деньгами, с помещениями, с идеологией, со своими прогнозами. Бери и делай. В начале был расчет именно на это, мы все сплотились. Но потом он (Слуцкий. — «Газета.Ru») начал открытые конфликты. Когда у меня была завершающая речь в парламенте, я об этом сказал. Он решил таким образом тихо, спокойно со мной счеты свести», — считает Власов.

На вопрос о том, не планирует ли он поменять партию, Власов заявил, что «готов и открыт» к таким предложениям, если они будут.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение Василия Власова депутатского мандата. Его полномочия считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года. Сам Власов тогда рассказал «Газете.Ru», что будет оспаривать это решение в Верховном суде.

В июне 2022 года экс-депутат Госдумы Александр Шерин сообщил, что был исключен из ЛДПР, потому что его коллеги «были крайне возмущены самовыдвижением на должность председателя партии».

Ранее стали известны подробности завещания Жириновского.