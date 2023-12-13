Медведев призвал помнить о проблемах 90-х

Российская Федерация должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России», передает РИА Новости.

По его мнению, это нужно с точки зрения выбора образа будущего России.

«Я, когда защитил диссертацию, потом пришел на кафедру свою преподавать, у меня зарплата была $7. Это к вопросу о том, что и как было и что мы сделали», — сказал Медведев.

По его словам, в то время на эти деньги можно было купить приблизительно то же самое, что и сейчас.

«Десять банок кока-колы или полкило сыра», — указал он, улыбаясь.

Медведев подчеркнул, что сегодня есть перспективы, а это самое главное, в то время эти перспективы не чувствовались.

«Здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который прошли», — заключил председатель ЕР.

До этого Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России» заявил, что в детстве хотел стать космонавтом.

Ранее Медведев рассказал, как нужно бороться с фальсификацией истории.