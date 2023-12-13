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В МИД завили, что Зеленский морочит голову западным союзникам

Посол Мирошник: Зеленский морочит голову западным спонсорам ради новой помощи

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Alina Smutko/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы в этом году не сдали ни одного населенного пункта, являются попыткой обмануть западных спонсоров, чтобы получить новое финансирование. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

Зеленский во время недавнего визита в США утверждал, что украинские военные в 2023 году не потеряли «ни одной деревни», после чего повторил это утверждение во время поездки в Норвегию.

«Это новая попытка морочить западным спонсорам голову под лозунгом «Ну ладно, ничего не захватили, так ничего же и не сдали!» – сказал дипломат.

Он предположил, что украинский лидер надеется на то, что подавляющее число американцев плохо знают географию Украины, и тем более Донбасса.

До этого политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка. По его мнению, так глава Украины пытается настроить американцев на дальнейшую поддержку Киева.

Ранее Зеленский попросил у США больше ЗРК Patriot.

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