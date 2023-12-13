В США заявили, что с 7 октября не передавали Израилю фосфорные боеприпасы

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября США не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении.

До этого газета The Washington Post писала, что боеприпасы с белым фосфором, которые использовала армия Израиля при обстрелах Ливана, были поставлены США.

«Я могу сказать вам точно, потому что мы проверили, мы не поставляли боеприпасы с белым фосфором Израилю с 7 октября», — сказал Кирби, добавив, что у Вашингтона пока нет полной ясности по поводу произошедшего.

11 декабря Кирби заявил, что США обеспокоены сообщениями о том, что Израиль применил американский белый фосфор в Ливане.

В конце ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла у пациентов из Газы ожогов от белого фосфора.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.