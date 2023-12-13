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Медведев рассказал о мечте стать космонавтом

Медведев заявил, что в детстве думал стать космонавтом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России» заявил, что в детстве хотел стать космонавтом. Его слова передает ТАСС.

«О космосе все мечтают. Я думал об этом, но понимал, что стать космонавтом очень непросто, потому что это такое непростое предприятие, надо пройти колоссальный отбор, получить необходимые знания, физически быть подготовленным», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, мечтал ли он стать в детстве космонавтом.

Медведев с 2008 по 2012 год занимал должность президента России. После этого до января 2020 года он работал премьер-министром страны.

11 декабря Дмитрий Медведев заявил, что Россия пока не нуждается в принятии новой Конституции. При этом он добавил, что некоторые изменения в Конституцию будут внесены.

До этого политик заявил о кризисе системы международного права.

Ранее Медведев рассказал, как нужно бороться с фальсификацией истории.

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