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Посол РФ назвал последствия, которые ждут Швейцарию за отправку оружия Украине

Посол Гармонин: если Берн отправит оружие Киеву, будут последствия в экономике

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Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью РИА Новости заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину.

По его словам, прямая поставка оружия Украине со стороны будет иметь каскад последствий. Так, страны мирового большинства перестанут воспринимать Швейцарию в качестве честного брокера, не только в вопросе «добрых услуг» посредника, но и как надежное место хранения финансовых активов.

«Конфедерация утратит свое особое геоэкономическое положение, столкнется с серьезным ударом по своему финансовому сектору из-за оттока средств, но при этом по-прежнему будет находиться за пределами евроатлантических структур», — сказал Гармонин, добавив, что это был бы заведомо проигрышный для Берна путь.

Дипломат отметил, что с точки зрения РФ, Швейцария утратила свой нейтралитет, заняв проукраинскую позицию.

До этого политолог Алексей Ярошенко объяснил, чем обернется вступление в НАТО для Швейцарии.

Ранее была названа сумма замороженных Швейцарией российских активов.

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