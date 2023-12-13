Экс-депутата Власова исключили из ЛДПР за «предательство интересов»

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что его исключили из партии, несмотря не то, что он являлся членом высшего партийного совета. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Формулировка «За предательство интересов ЛДПР» не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный (экс-лидером партии Владимиром) Жириновским, исключен в нарушение всех норм устава. За какое предательство?» — задался вопросом Власов.

По его мнению, настоящей причиной исключения стала внутрипартийная борьба. На взгляд Власова, текущее руководство ЛДПР занимается исключением неугодных, «проматыванием политического наследия» Жириновского и тратит деньги партии на оплату частных самолетов.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение Власова мандата. Голоса «за» отдали 317 человек. Полномочия депутата считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Сам Власов заявил «Газете.Ru», что будет оспаривать решение нижней палаты парламента в Верховном суде. По его словам, инициаторы его ухода «наследили» и «подставили сами себя».

Ранее экс-депутат Власов раскрыл подробности завещания Жириновского.