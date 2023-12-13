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Экс-депутата Власова исключили из ЛДПР за «предательство интересов»

Экс-депутат Василий Власов заявил, что его исключили из ЛДПР

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что его исключили из партии, несмотря не то, что он являлся членом высшего партийного совета. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Формулировка «За предательство интересов ЛДПР» не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный (экс-лидером партии Владимиром) Жириновским, исключен в нарушение всех норм устава. За какое предательство?» — задался вопросом Власов.

По его мнению, настоящей причиной исключения стала внутрипартийная борьба. На взгляд Власова, текущее руководство ЛДПР занимается исключением неугодных, «проматыванием политического наследия» Жириновского и тратит деньги партии на оплату частных самолетов.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение Власова мандата. Голоса «за» отдали 317 человек. Полномочия депутата считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Сам Власов заявил «Газете.Ru», что будет оспаривать решение нижней палаты парламента в Верховном суде. По его словам, инициаторы его ухода «наследили» и «подставили сами себя».

Ранее экс-депутат Власов раскрыл подробности завещания Жириновского.

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