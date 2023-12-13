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Орбан заявил о наивности Запада из-за мечтаний о бессоннице Путина

Орбан: Запад ошибается, думая, что Путин страдает из-за отсутствия встреч

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Запад ошибается, думая о бессонных ночах президента России Владимира Путина из-за отсутствия встреч с лидерами западных государств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Mandiner.

«Эта игра, которую ведут западные политики, что встреча или отсутствие встречи с ними несет какое-то моральное содержание — полное непонимание международной политики», — отметил он.

Орбан указал, что лидеры стран Запада думают, что если они не встречаются с российским лидером, то у него будут бессонные ночи, так как, по их мнению, он не будет знать, что ему делать с «этой жуткой моральной деградацией».

Глава Венгрии подчеркнул, что его не интересует, что думают на Западе о его встречах с Путиным.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя даже при помощи стран Запада. По его мнению, что страны Европейского союза ошиблись, оказывая военную поддержку Украине, и они до сих пор не хотят этого признавать.

Ранее Орбан заявлял о готовности встретиться с Путиным для прекращения огня на Украине.

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