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Петербург сковало аномальными пробками из-за снегопада

В Петербурге из-за снегопада образовались аномальные заторы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге из-за интенсивного снегопада образовались аномальные пробки. Об этом сообщает «Мойка78». Отмечается, что днем, 13 декабря, фиксировались заторы в пять баллов, притом что обычно в это время они не превышают трех баллов.

По данным издания, снегопад вызван атлантическим циклоном «Ваня», который настиг Петербург еще 11 декабря. В этот день пробки на дорогах города достигали 10 баллов.

Сообщается, что снегопад продолжится и 14 декабря, однако будет не таким интенсивным. На дорогах города трудятся десятки единиц спецтехники.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого отмечал, что в Москве при уже выпавшем количестве осадков, любой снегопад побьет рекорд 1966 года. По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см.

Ранее дептранс Москвы спрогнозировал серьезные пробки на дорогах из-за непогоды.

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