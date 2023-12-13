Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта из-за мобилизации

В Киеве сообщили о дефиците водителей общественного транспорта из-за мобилизации

close
100%
РИА «Новости»

В Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта после того, как сотрудников коммунального предприятия «Киевпасстранс» мобилизовали в ВСУ. Об этом в эфире «Общественного радио» рассказал представитель организации Олег Грищев.

«У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы, и мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы», — сказал он.

11 декабря украинские СМИ сообщили о рейде военкомов по маршруткам.

12 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила о провале по мобилизации на Украине.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой.

Ранее в Верховной раде назвали одну из основных проблем мобилизации для ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами