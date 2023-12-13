В Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта из-за мобилизации

В Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта после того, как сотрудников коммунального предприятия «Киевпасстранс» мобилизовали в ВСУ. Об этом в эфире «Общественного радио» рассказал представитель организации Олег Грищев.

«У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы, и мы испытываем из-за этого дефицит работников на тех направлениях, которые нам критически необходимы», — сказал он.

11 декабря украинские СМИ сообщили о рейде военкомов по маршруткам.

12 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила о провале по мобилизации на Украине.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой.

Ранее в Верховной раде назвали одну из основных проблем мобилизации для ВСУ.