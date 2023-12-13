Политолог оценил слова Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка. По мнению эксперта, этими словами украинский лидер пытается настроить американцев на дальнейшую поддержку Киева.

«У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», — отметил Корнилов.

Однако, по его словам, на Западе постепенно становится все больше тех, кто оценивает слова Зеленского с более здравой позиции.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе своего визита в США. При этом, как подсчитала в конце сентября американская газета New York Times, за девять месяцев боев на Украине российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.

Ранее Зеленский по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Киев рассчитывает на то, что США и другие западные страны продолжат оказывать ему финансовую помощь.