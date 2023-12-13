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В Грузии понадеялись на помощь ЕС в «мирной реинтеграции» Абхазии и Южной Осетии

Премьер Грузии Гарибашвили выразил надежду на помощь ЕС в реинтеграции Абхазии

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Zurab Tsertsvadze/AP

Предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) сыграет важную роль в «мирной реинтеграции» Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, слова которого приводит газета «Взгляд».

Сообщается, что глава правительства накануне решения Брюсселя о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС направил послание председателю Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру председательствующей в ЕС Испании Педро Санчесу.

Гарибашвили выразил желание большей вовлеченности Европы в урегулировании конфликтов в Грузии. Он также сообщил, что будущему его страны в Евросоюзе «нет альтернативы». По его словам, правительство республики готово ускорить необходимые реформы для скорейшего вступления в ЕС.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого заявлял, что с оптимизмом смотрит на предстоящий саммит Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря, где может быть принято формальное решение о предоставлении Тбилиси статуса кандидата на членство. По его словам, это будет европейское решение, основанное на заслугах.

Ранее в ЕС пообещали Грузии поддержку и защиту.

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