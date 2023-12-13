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В Словакии заявили о неготовности Украины вступить в ЕС

Премьер Словакии Фицо: мы все понимаем, что Украина не готова к вступлению в ЕС

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к началу переговоров о вступлении в Европейский союз. Тем не менее республика не будет препятствовать их началу, сообщает РИА Новости.

«Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Фицо.

Иного мнения придерживаются в Венгрии. Министр по делам Евросоюза Янош Бока рассказал, что треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вовсе заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС. Венгерский лидер считает, что Украина находится в состоянии, при котором нельзя рассчитывать на вступление в союз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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