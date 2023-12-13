Зеленский ожидает непростого саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Норвегию, что саммит Европейского Союза, запланированный на 14–15 декабря, будет непростым, при этом добавил, что Киев выполнил все требования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Зеленский прибыл в Норвегию с неанонсированным визитом, чтобы встретиться с лидерами государств Северной Европы и обсудить продолжение военной и финансовой помощи Украине. Украинский лидер также отметил, что усиление противовоздушной обороны является его приоритетом.

Накануне Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, как «укрепить мощь» Украины на следующий год и антироссийские санкции. Также стороны обсудили противовоздушную оборону Украины и усиление арсенала путем совместного производства оружия.

Ранее в США назвали провалом визит Зеленского в Вашингтон.